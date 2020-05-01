Kılıçdaroğlu 1 Mayıs dolayısıyla çalışanlarla buluştu

CHP Genel Başkanı KEmal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs dolayısıyla farklı sektörlerden çalışanlarla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı KEmal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs dolayısıyla farklı sektörlerden çalışanlarla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında sağlık çalışanı, apartman görevlisi, kurye, maden işçisi ve gazetecinin de bulunduğu, farklı sektörlerde çalışan 12 işçi ile "1 Mayıs" buluşması gerçekleştirdi. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin bayramını kutlayarak sorunlarını dinledi. Toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA