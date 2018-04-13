Kılıçdardoğlu'ndan Fezleke Çıkışı: Hazırlatmazsanız Şerefsizsiniz (2)

'ROMANLARI İLK KEZ PARLAMENTOYA TAŞIDIK'

?Konya'da CHP'li belediye başkanlarına seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşların sorunlarına değinerek şunları söyledi:

"Roman kardeşlerimizle toplantıyı yaptık. Onlarla ilk kez buluşan, onları ilk kez parlamentoya taşıyan, belediye meclis üyeliği veren ve onları siyasette önemli bir aktör olarak sağlayan biziz. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. Diyorlar ki, biz sizin aranızda doğduk diyorlar Roman kardeşlerimize. Peki sen onların arasında doğduysan, neden Sulukuleyi aldın başka bir yere, oradaki Romanları 30-40 kilometre ileriye. İstanbul'un varoşlarına sürdün? Oraları lüks konutlar yaptın, yandaşlarını yerleştirdin. Bu mudur adalet?"

'SİZ GAYRİ MİLLİSİNİZ'

Dövizdeki yükselişe de dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Dolar aldı başını gidiyor. 15 yılda Türk Lirası'nı bu kadar itibarsız hale getiren dünyada başka bir devlet olmamıştır. Bir de diyorlar ki 'biz yerliyiz, milliyiz'. Ne yerlisiniz, ne milli, Mevlana'nın önünde söylüyorum: Siz gayri millisiniz. Niye gayri milliler? Devletin kozmik odalarını açan kim, CHP'mi? Eğer siz devletin harem odasını, kozmik odasını terör örgütüne açıyorsanız, açık ve net siz vatan hainisinizdir. Amerika'da, İngiltere'de, Japonya'da devletin bütün sırlarını terör örgütüne teslim eden var mı?" dedi.

'O ZAMAN TÜRK LİRASI'NI KALDIR'

Kılıçdaroğlu, şehir hastanelerinin arsasının, yapan müteahhittin ve kullanılan malzemenin yerli olduğunu; ancak ihalesinin dolar üzerinden yapıldığını belirtti. Kılıçdaroğlu, aynı şekilde köprülerin de yerli malıyla yapıldığını, ihalesi ile vatandaşların geçiş ücretinin ise dolar üzerinden yapıldığını belirterek tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Türk Lirası'yla niye yapmıyorsun? O zaman Merkez Bankası'nı kapat, Türk Lirası'nı da kaldır, 'bu memlekette dolar geçerlidir' de. Zaten fiilen o hale getirdin" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Dolar aldı başını gidiyor. Sterlin aldı başını gidiyor. Kim kazanıyor? Bankada doları olanlar kazanıyor. Düne kadar 1 liraydı, bugün 2 lira, yarın 4 lira, öbür gün 5 lira eline geçecek. Kolunu, elini bile sallamadan doları ha bire kar elde ediyor. Bu beyler hangi beyler biliyor musunuz? Din iman edebiyatı yapıp, akşam elinde viski kadehiyle sohbet edenlerdir. Bunların din ile millilikle yakından uzaktan ilgisi yok. Bunların tamamı gayri milli. Bankalarda döviz hesabı olanlar, kimin döviz hesabı var. Gidelim Konya'ya soralım, kaç liralık döviz hesabı var diye. Yok arkadaşlar. Bu Ankara'daki beylerin döviz hesabı var. Türkiye'deki döviz hesabı ortaya çıkmasın diye yurt dışında döviz hesabı açtırıyorlar. Biz bunları gayet iyi biliyoruz. Katar ile samimiyet nereden geliyor? Katarlı kalktı dedi ki, 'Doğu Akdeniz'de petrolü Amerikalılarla yapacağız' dedi. Bizim enerjiden sorumlu olan beyfendi dedi ki, 'Ben bu Katarlı yöneticinin yaptığı açıklamaya çok üzüldüm', dedi. Niye üzüldün? Hani sen esip gürlüyordun. Paraları orada olduğu için mi esip gürlemiyorsun?"

'YAKAYI TEFECİLERE KAPTIRDILAR'

Ekonomiyle ilgili eleştirilerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Dolara o kadar mahkum oldular ki, tefecilere teslim oldular. Yurt dışından para gelmezse, dolar gelmezse, memleketi idare edemezler. Tefeciler de diyor ki, 'Faizi yükseltmezsen parayı getirmeyiz' diyor. Sarayı işgal eden zat da diyor ki, Faiz çok yüksek' diyor. Sebebi CHP mi kardeşim? Sebebi sensin. Sen yönetiyorsun Türkiye'yi. Amerikalılar mı yönetiyor, Fransızlar mı yönetiyor Türkiye'yi, kim yönetiyor, sen yönetiyorsun. Yakayı kime kaptırdı. Uluslararası tefecilere kaptırdı. Son 15 yılda tefecilere 150 milyar dolar faiz ödediler" dedi.