Kılıç, Wada Toplantısına Katıldı
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Kurucular Kurulu üyeliğine yeniden seçilen eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, WADA toplantısına katıldı.
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Kurucular Kurulu üyeliğine yeniden seçilen eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, WADA toplantısına katıldı.
AK Parti Samsun Milletvekili Kılıç, Twitter'daki hesabından Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen WADA Yönetim Kurulu ve Kurucular Kurulu Toplantısı'na ilişkin görseller paylaştı.
Kılıç, Avrupa Konseyi Sekreteryası tarafından 2018-2019 dönemi için WADA Kurucular Kurulu üyeliğine tekrar aday gösterilmiş ve Avrupa Konseyi Delegeler Komitesinin 25 Ekim'de Strazburg'da yaptığı toplantısında, ikinci kez bu göreve getirilmişti.
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