Kılıç: "Terme'de modern şehircilik başlayacak"
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Kılıç: "Terme'de modern şehircilik başlayacak"

İlçede faaliyet gösteren inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçemizi ayaklandıracak yatırımlar peş peşe gelecek" dedi.

Kılıç:
26.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:02

İlçede faaliyet gösteren inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçemizi ayaklandıracak yatırımlar peş peşe gelecek" dedi.

Geçen aylarda yapılan imar değişikliği ile ilçedeki modern şehirciliğin önünü açarak, 20 yıllık soruna neşter vuran Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte ilk işlerden biri olarak, ilçede faaliyet gösteren inşaat sektörü temsilcileri ile bir araya gelerek, konu hakkında istişarede bulundu.

"Sorunları istişare ile çözüyoruz"

Terme'nin önünü açmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Herkesin memnun olduğu bir imar planlamasını hayata geçirmek için özenli bir çalışma gerçekleştirildik. İlçede faaliyet gösteren müteahhitler, inşaat mühendisleri ve sektör temsilcileriyle birçok istişare yapılarak hazırlanan imar değişikliğiyle; yapılaşmış bölgeler hariç, şehrin yeni konut genişleme alanlarında inşaat yoğunluğunu artırmadan, çocuk parkı, otopark, yeşil alan, güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli konutlar için yeni bir plan ortaya çıkardık. Bugünde sektör temsilcilerimizle bir araya gelerek, yeniden istişarede bulunuyoruz. İlçemiz için bir çivi çakanın her zaman yanındayız" dedi.

"Modern şehircilik başlayacak"

İlçede modern şehircilik için gerekli adımların atıldığını dile getiren Başkan Kılıç, "Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent oluşturmak için çalışmalarımız sürecek. Nitelikli konut sorunu çözülüyor. Bundan sonra en büyük iş sektör temsilcilerimize düşüyor. Sorunları birlikte hareket ederek aşacağız. Terme Belediyesi olarak, taşın altına elimizi koymaktan çekinmiyoruz. Fenk ve Cumhuriyet Mahallelerimizde 90 hektar alanda imar uygulamaları tamamlandı. Çay Mahallemizde 80 hektar alanda imar uygulamamız devam ediyor. Elmalık ve Bahçelievler Mahallelerimizde ise 70 hektar alanda çalışmalar sürüyor. 2020 sonuna kadar ilçe merkezinde imar uygulama problemi sona erecek. Daha sonrasında ise, kapanan 9 beldemizin imar sorunları 2022 sonuna kadar halledilmiş olacak" diye konuştu.

Projeler peş peşe gelecek

25 metrelik bulvar yolu projesi, yeni köprü çalışması, Terme Çayı'nın ıslahı için istimlak çalışmaları ve Salıpazarı Barajı projeleriyle birlikte ilçenin yeni bir ivme kazanacağının altını çizen Başkan Kılıç, "25 metrelik yeni bulvar yolumuza ilk kazmayı önümüzdeki aylarda vuracağız. Bu yol tamamlandığında ilçemiz yeni bir döneme girecek. Bulvar yolumuz özellikle inşaat sektörünü canlandıracak. Yeni köprümüz, Terme Çayı istimlak ve ıslah çalışmaları ve Salıpazarı Barajımızın tamamlanmasıyla termemiz yeni bir ivme kazanacak. Bu projelerimiz için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, Milletvekillerimiz Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcilerinden teşekkür

Başkan Kılıç'a gösterilen çaba için teşekkür eden sektör temsilcileri ise, "Yıllar sonra ilçemiz imar uygulamasına kavuştu. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu süreçte sık sık istişarede bulunmak için bir araya geldik. Önümüzü açacak bir işe imza atıldı" şeklinde konuştular. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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