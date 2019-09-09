Kılıç'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

09.09.2019 10:00

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasının heyecanını ve coşkusunu yaşadıklarını belirten Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Geleceğimizi şekillendirecek olan öğrencilerimize sonuna kadar güveniyoruz ve her koşulda onların yanlarındayız" dedi.



Kılıç yayımladığı mesajda, "Oğuzeli Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için seferber ediyoruz. Amacımız ülkemizin geleceğine katkıda bulunabilecek nesiller yetiştirmek. Geleceğimizi şekillendirecek olan öğrencilerimize sonuna kadar güveniyoruz ve her koşulda onların yanlarındayız. Vatansever gençlerimiz ülkemizin geleceğinin mimarları olduğundan şüphemiz yoktur. Eğitimin ailede başladığı, okulda geliştiği ve toplumda olgunlaştığı unutmamalıyız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren eğitim süreci, sadece bireylerin değil toplumumuzun geleceği için de büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin daha çok çalışması, ezbercilikten uzak, bilgiyi sorgulamaları öğretmenlerimizin bilgiyi aktaran değil, bilgiye ulaşma yollarını sunan kişiler olmaları, velilerimizin ise verdikleri destekle çocuklarının ve öğretmenlerimizin yanı başında olmaları gerekmektedir. Çünkü velilerimizin eğitim sürecinde bizzat yer almalarının çok yararlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılının, başta öğrenci ve öğretmenlerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, çocuklarımızdan hiçbir fedakarlığı esirgemeyen, her zaman onların yanında yer alan ailelerini, öğretmenlerini kutluyor, sevgili çocuklarımıza, gençlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA