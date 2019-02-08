Kılıç'tan "Samsun İçin Okuma Vakti" Projesi'ne Destek

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Samsun İçin Okuma Vakti" projesinin 1. yılı dolayısıyla makamında öğrencilerle kitap okuyarak projeye destek verdi.



Gazi Ortaokulu Müdürü Tugay Kökkülünk, Müdür Yardımcısı Emre Kurt ve öğrencileri makamında ağırlayan Kılıç, Bafra'da kitap okumanın önemi ve değerinin altını çizmek amacıyla ortaya konulan gayretin takdire şayan olduğunu söyledi.



"Samsun İçin Okuma Vakti" projesine Bafra Belediyesi destek verdiklerini dile getiren Kılıç, "Başarının en önemli kaynağı bilgidir. Bilgi sahibi olmak için ise okumak gerekir. Ülkemizdeki okuma oranını artırmak için oluşturulan her projenin içinde olmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA