Kılıç'tan 23 nisan kutlaması Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kılıç, korona virüs nedeniyle kutlama töreni düzenlenemeyeceği için tüm Oğuzelilileri balkonlarını süsleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. Yıl coşkusuna ortak olmaya davet etti.

"Çocuklarımızın kalplerindeki masumiyet yarınlarımızı aydınlatacak"

Kılıç mesajında, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde birlik ve beraberliğinden ödün vermeden kanını ve canını ortaya koyarak bağımsızlık mücadelesi veren Aziz Milletimiz, 23 Nisan 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla kendi idaresini eline almıştır. 100.yılını kutlayacağımız milli birlik ve beraberliğimizin kenetlenmiş ifadesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığımızın sarsılmaz iradesidir. Bu bayram vesilesiyle dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelleri atılmıştır. Bugün, ulusun yönetme yetkisini kullanmaya başladığı gündür. Türk milletinin işgallere karşı birlikte hareket ederek imkanları zorlayıp dünyaya varlığını kanıtladığı gündür. Atatürk tarafından bugünün küçükleri, yarının büyüklerinin ulusal egemenliğin nasıl kazanıldığını ve neden kaybedilmemesi gerektiğini hiçbir zaman unutmamaları için yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza bayram olarak adanmıştır" dedi.

"Bu sene evde, seneye her yerde"

Kılıç, "Bu yıl egemenliğin kayıtsız şartsız millete verilişinin 100. yılı. Ancak dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan salgından dolayı bu yıl törenlerle kutlayamıyoruz. Bundan dolayı tüm Oğuzelili hemşehrilerimi 23 Nisan akşamı saat 21.00'da bayraklarla balkonlara, pencerelere İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Türk milletini hiçbir şeyin yenemeyeceğini tüm dünyaya hep birlikte haykıralım. Belki bu sene evlerimizden balkonlarda, pencerelerde kutlayacağız ama seneye ve daha sonraki yıllarda her yerde daha coşkulu, daha heyecanlı kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor ve çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hep birlikte sağlıklı günlere adım atmayı Cenab-ı Allah'ta niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA