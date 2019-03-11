Kılıç'tan 12 Mart Mesajı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

12 Mart 1918 tarihinin Erzurum için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç, "Vatan için can verme şerefine eren aziz şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

Mesajında Erzurum'un bir kale şehir olduğuna vurgu yapan Başkan Kılıç şu ifadelere yer verdi: Erzurum düşmana geçit vermeyen Kale şehirdir. Kurtuluş Savaşı'na kadar olan dönemde zaman zaman işgallere maruz kalsa da, her seferinde düşmandan temizlenmiştir. 12 Mart 1918'de de, Bir büyük millete kefen biçmeye kalkışanlar karşısında şanlı bir duruş gösteren Dadaşlar, düşmanı vatan topraklarından temizlemiştir. 12 Mart 1918 Erzurum için bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyete giden yolun anahtarıdır. Tarih önünde dadaşça duruştur. Düşman karşısında bir destan kaydıdır. Yokluklar içindeki bir milletin 'vatan sana canım feda' örneği sergilediği gündür. 'Vatan Vatan diye erdik de Dadaş Olduk' diyenlerin yazdığı kahramanlık destanıdır. Erzurum birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir kenttir. Bir taraftan ecdadımızın yazdığı şanlı destanların onurunu yaşarken, diğer taraftan da ilimizi daha müreffeh bir kent haline nasıl taşıyabiliriz, bunun hesabını yapmalıyız. Vatan için bir dakika dahi düşünmeden canını ortaya koyan Dadaşlar, hizmette hep dahasını hak etmiştir. Çat Belediye Başkanı olarak bu anlayışla hareket ettiğimizin altını çizmek istiyor, Vatan için can verme şerefine eren şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ayrıca İstiklal Marşı'mızın kabulünün 98'inci yıldönümünü de bu vesileyle kutluyor, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u minnet ve şükranla yad ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA