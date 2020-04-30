Kılıç'tan 1 mayıs kutlaması
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Kılıç'tan 1 mayıs kutlaması

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kılıç'tan 1 mayıs kutlaması
30.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:49

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Emekleriyle geçinen ve karşılarına dikilen birçok zorluğa göğüs germeye çalışan emekçilerin baş üstünde tutulması gerektiğinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Türk milleti, alın terinin ne kadar önemli ve mukaddes olduğunu bilen, asırlar boyunca bütün insanlığa örnek teşkil etmiş bir millettir" dedi.

Başkan Kılıç yayımladığı mesajında, "Emeğiyle üretime değer katan, alın teriyle helal kazancının peşinde koşan, emekçi kardeşlerimiz bizim için paha biçilemez bir özelliğe sahiptir. Milletimizin ihtiyaçlarını karşılayan, beklentilerini gideren, dayanışmanın ve birlikte çalışmanın güzelliklerini sergileyen emekçilerimizin, sosyal ve ekonomik hayatta büyük payları vardır. Yaşamakta olduğumuz güzel Oğuzeli'mizde, temizlik hizmetinden tutun, yol yapımına kadar, alt ve üst yapı hizmetlerinde işçilerimizin emekleri çok büyüktür. Onların emeği, alın teri, cefakar ve fedakar gayretleri ile hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. 'Sevdamız Oğuzeli' anlayışı ile yaptığımız hizmetlerin karşılığını birbirinden kıymetli emekçi kardeşlerimiz sayesinde alıyoruz. Kendilerine bu vesile ile tekrar teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı gece gündüz canlarını dişlerine takarak, tüm risklere karşı büyük özveri ile çalışan başta Oğuzeli Belediyesi çalışanları olmak üzere ülkemizin büyümesine, gelişmesine kalkınmasını katkı sağlayan işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde bir ömür geçirmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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