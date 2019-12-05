Kılıç: "Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum"
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Kılıç: "Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum"

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray'ı 2-0 yenen TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç, "Arkadaşlarımızın istekli ve coşkulu oyunuyla güzel bir akşam oldu.

05.12.2019 00:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:08
Kılıç:

Ziraat 5. tur ilk maçında 'ı 2-0 yenen TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç, "Arkadaşlarımızın istekli ve coşkulu oyunuyla güzel bir akşam oldu. Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

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: Kılıç: "Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum"
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