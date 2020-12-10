Kılıc¸darogˆlu'ndan Hu¨ku¨mete Depreme Kars¸ı I·s¸ Birligˆi C¸agˆrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı, Bornova, Çiğli, Karşıyaka ve Seferihisar belediye başkanlarından, 30 Ekim'de meydana gelen ve 117 kişinin ölümüne neden olan depremin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.