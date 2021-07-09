Kılca ve Samancı piknik bahçesinde vatandaşlarla buluştu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ile birlikte yaklaşık 100 bin metrekarelik alana sahip Karaaslan Piknik Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ile birlikte yaklaşık 100 bin metrekarelik alana sahip Karaaslan Piknik Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ile birlikte Karaaslan Piknik Bahçesi'nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Hasan Kılca ve Milletvekili Gülay Samancı, yaklaşık 100 bin metrekarelik alana kurulan ve hizmete başladığı günden beri Konyalıların büyük ilgi gösterdiği Karaaslan Piknik Bahçesi'ni tercih eden vatandaşların sofralarına konuk oldu ve hemşehrileriyle bir süre sohbet etti.

Piknik Bahçesi ve diğer alanlarla ilgili vatandaşların bir taleplerinin olup olmadığını soran Başkan Kılca, Karaaslan Piknik Bahçesi'nin yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda kurulduğunu ve Türkiye'nin ilk bireysel piknik bahçesi olduğunu hatırlattı. Hasan Kılca, tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'nın da salgında stresli bir dönemden geçtiğini belirterek, "Kısıtlamaların ardından yeni döneme girdik ve artık Karaaslan Piknik Bahçemize uğrayan hemşehrilerimizle buluştuk. Mangal yerleri, kamelyalar, lavabolar, peyzaj bitkileri, fitness, çocuk oyun alanı ve mescit gibi birçok sosyal donatı alanlarıyla Karaaslan Piknik Bahçemiz, Konyamızın yeni bir cazibe merkezi konumunda. Özellikle yaz aylarının ve sıcak havaların etkisini gösterdiği dönemlerde hemşehrilerimizin ilgisi çok daha fazla. 100'er metrekarelik 454 adet bireysel piknik alanıyla Karaaslan Piknik Bahçemizin yanı sıra bahçemizin hemen karşısında yer alan lavanta bahçesi de yine hemşehrilerimizin yeni uğrak yeri oldu. Hemşehrilerimiz bu enfes koku ve renk cümbüşünün olduğu bahçemize gelerek hem güzel anılar biriktiriyor hem de birbirinden güzel fotoğraf kareleriyle bu anlarını ölümsüzleştiriyor. Karatay Hayvanat Bahçemiz, Şehir Parkımız, Olimpiyat Parkımız, Adalet Parkımız, Muhsin Yazıcıoğlu Parkımız, 15 Temmuz Parkımız, Aşkar Höyüğü Parkımız, Karaaslan ve Saraçoğlu Hobi Bahçelerimiz ile daha birçok yeşil alanlarımız; Karatay Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğuna verdiğimiz önceliğimizin birer kanıtı aslında. Bizler, hemşehrilerimizin mutluluğunu artırmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimizi parklarımıza, bahçelerimize ve yeşil alanlarımıza davet ediyorum" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da Karatay Belediyesi'nin özellikle ilçede yeşil alanların daha da artması, vatandaşların huzuruna katkı sunacak projelerin üretilmesi noktasında önemli çalışmalar yaptığına vurgu yaparak, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı