Kılca: "Karatay Zabıta teşkilatımız örnek işlere imza atıyor"
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Kılca: "Karatay Zabıta teşkilatımız örnek işlere imza atıyor"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Alandaki yüzümüz olan, ilçemizin güvenliği, huzuru ve hemşehrilerimizin sağlığının temini noktasında Karatay Zabıta Teşkilatımız örnek işlere imza atıyor" dedi.

Kılca:
06.09.2020 12:43 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:46

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Alandaki yüzümüz olan, ilçemizin güvenliği, huzuru ve hemşehrilerimizin sağlığının temini noktasında Karatay Zabıta Teşkilatımız örnek işlere imza atıyor" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıldönümü olan "1-7 Eylül Zabıta Haftası" kapsamında Zabıta Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Karatay Belediyesi Köprübaşı Zabıta Karakolu'nda gerçekleştirdiği tebrik ziyaretinde Başkan Hasan Kılca, özellikle pandemi döneminde vatandaşın sağlığı, güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan Karatay Belediyesi Zabıta Müdürü Zeki Gökmenoğlu ve personeline teşekkür etti.

"Karatay Zabıta Teşkilatı örnek işlere imza atıyor"

Karatay Zabıtasının pandemi sürecinde çalışmalarıyla örnek olduğunu söyleyen Hasan Kılca, "Zabıta teşkilatımızın 194. kuruluş yıl dönümünü ve haftasını tebrik ediyorum. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde görev yapan teşkilatlarımızla güzel bir uyum içerisinde hemşehrilerimize hizmet veriyoruz. Zabıta teşkilatımız, belediyeler olarak bizim alandaki yüzümüz ve kurumumuzun en önemli birimlerinden birisi. Her biriniz önemli görevler ifa ediyorsunuz. İlçemizde güvenliğin huzur ve sağlığın temini konusunda önemli çabalarınız var. Bu konuda Karatay Zabıta, örnektir. Özellikle pandemi sürecinde göstermiş olduğunuz gayretten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha zabıta haftanızı tebrik ediyorum" dedi.

Karatay Belediyesi Zabıta Müdürü Zeki Gökmenoğlu da Karataylılara en iyi hizmeti verebilmek için zabıta teşkilatı olarak gayret ettiklerini belirterek ziyareti ve desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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