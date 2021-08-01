Kılavuzunuz engelli olsun
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Kılavuzunuz engelli olsun

Kılavuzunuz engelli olsun
Hürriyet - Haberler | Magazin

Geçen haftalarda bir yardım teklifi aldım. İstanbul'da dev bir konser alanı kurmuşlar.

Geçen haftalarda bir yardım teklifi aldım. İstanbul'da dev bir konser alanı kurmuşlar. Buranın ne kadar erişilebilir olduğunu denetlemem istendi. Oturup düşündüm 'Gerçekten erişilebilir bir alan tam olarak nasıl olmalıdır' diye... Bir çok şey geldi aklıma, 'Acaba gittiğim alanda bunları bulabilecek miyim' diye geçirdim içimden... Çünkü genelde alanı kuranlar sadece içiyle ilgileniyor. Nereden alışveriş yapılır, tuvaletler ve oturacağınız yerler güzel mi? Peki, oraya nasıl ulaşacağız?

Benim gittiğim alanın da ilk handikapı ulaşımdı. İlk defa gideceğim için bir asistan bana yolda eşlik etti. Yaklaşık yarım saatlik bir yol, toplu taşımayla gidildi. Üç araç değiştirdik. En az beş-altı defa yürüyen merdiven ve asansör kullandık. Kör birinin oraya tek başına ulaşabilmesi için daha önce en az 10 defa gitmesi gerekir ki yolu ezberinden bulsun. Geri dönerken, asistanım Berkant bile yolu şaşırdı.

Yani bir yerin erişilebilir olması için sadece iç mekanın bu anlayışla tasarlanması yetmiyor. Çözüm kolay aslında: Yeni bir yer üretmektense, var olan yerleri kullanmak. Çünkü buraları biz de gide gele biraz öğrenmiş oluyoruz, kullanıldıkça mekanın eksikleri ortaya çıkıyor ve eğer bunlar giderilirse daha erişilebilir bir yer haline geliyor.

"İçerisi nasıldı" derseniz... Önce sarı çizgi diye tabir edilen, bizim 'kılavuz yol' nasıl diye baktım. Çizgiler iyi durumda; tribünlere, alışveriş yerlerine, tuvaletlere gitmek kolay. Fakat konser sırasında o çizgileri bulmak, kalabalık nedeniyle çok daha zor olacağından biraz daha çıkışlara yaklaştırılmasını istedim. Gerekli olduğunu düşündüğüm diğer konuları belirttim ve alandan ayrıldık.

Geri dönüş yolunda düşünmeye başladım:

Bu gibi durumlarda yetkili merci kimdir? Bir erişilebilirlik raporu var mıdır? Varsa bunu onaylayan kimlerdir? Sonuçta birisi için bir yol ya da yapı inşa edilecekse ondan bilgi almalısınız.

İlk defa bir kurum bu konuda benden danışmanlık aldı. Artık birilerinin bizi de düşündüğü bir noktaya gelmişiz demek ki... Acaba, bunu bir sektör haline getirerek hem engelli istihdamı yaratıp hem de bu işin gerçekten doğru yapılmasını sağlayabilir miyiz?

Kaynak: Hürriyet

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