Kılavuz tren tünelde raydan çıktı, 2 makinist hayatını kaybetti
Ankara'dan yola çıkıp Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli lokomotif, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı, 2 makinist hayatını kaybetti
19.09.2019 10:45
Bilecik'te kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.
Ankara'dan yola çıkıp Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli lokomotif, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com