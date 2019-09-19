Kılavuz tren tünelde raydan çıktı, 2 makinist hayatını kaybetti

Kılavuz tren tünelde raydan çıktı, 2 makinist hayatını kaybetti

Ankara'dan yola çıkıp Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli lokomotif, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı, 2 makinist hayatını kaybetti

19.09.2019 10:45
Kılavuz tren tünelde raydan çıktı, 2 makinist hayatını kaybetti

Bilecik'te kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.


Ankara'dan yola çıkıp Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli lokomotif, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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