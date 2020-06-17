Kılavuz kaptanlarının dev dalgalarla mücadelesi
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Kılavuz kaptanlarının dev dalgalarla mücadelesi

İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilere rehberlik etmek için canları pahasına dev dalgalar ile mücadele eden kılavuz kaptanlarının zorlu mesaisi çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Kılavuz kaptanlarının dev dalgalarla mücadelesi
17.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:01

İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilere rehberlik etmek için canları pahasına dev dalgalar ile mücadele eden kılavuz kaptanlarının zorlu mesaisi çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kılavuz kaptanlar gece gündüz demeden bir yandan dev dalgalarla mücadele ederken bir yandan ise alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşıda önlemlerini alarak çalışıyor. Coğrafi yapısı itibariyle dünyanın en zorlu boğazlarından olan İstanbul Boğazı'nın görünmeyen kahramanları kılavuz kaptanlarının yaşadığı zorluklar saniye saniye kameralara yansıdı. İstanbul Boğazından geçiş yapan gemiden inmeye çalışan kılavuz kaptan ineceği sırada dev dalgalarla mücadele etti. O anlar saniye saniye kameralara yansırken izleyenlerin yüreği ağzına geldi.

Kılavuz kaptanın kafasına taktığı aksiyon kamerası sayesinde boğazdan geçiş yapan bir gemiye binmenin ne kadar zor olduğunu gözler önüne serdi. Gemiye binmeye çalışan kaptan defalarca hamle yapmasına rağmen yükseklik hızla değiştiği için bir süre sarkıtılan merdivene çıkamıyor. Ardından uygun zamanı kollayıp hızlıca gemiye tırmanıyor. Gece olduğunda ise başka bir kılavuz kaptanının gemiye tırmandığı sırada dalgaların kendisini ıslatması aksiyon kamerasına yansıdı. Kaptanlar korona virüs (Covid-19) salgınına karşıda önlemleri kapsamında maske ve eldivensiz gemilere çıkmıyor. Bir çok gemiye bindiklerinde mürettebat tarafından ateşleri ölçülerek gemiye kabul ediliyorlar.

"DÜNYANIN EN ZOR VE TEHLİKELİ BOĞAZLARINDAN BİR TANESİDİR"

Kılavuz kaptanlarının gece gündüz demeden zor şartlarda çalıştığını ifade eden Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammer Arslantürk, "24 saat kesintisiz devam eden deniz trafiğinin sorunsuz olarak sürebilmesi için çalışan kılavuz kaptanları her biri çalıştığı gölgede uzman oluyor. Kılavuzluk mesleğinin en zor yönlerinden bir tanesi kılavuz kaptan transferi sırasında yaşanan zorluklardır. Çoğu gemide transfer donanımını belirlenen standartlarda değil. Bu kılavuz kaptanın transfer sırasında kazaya maruz kalmasına neden oluyor. Transfer işlemleri sırasına 2 şehidimiz oldu. Biz dernek olarak kılavuz kaptan transfer eğitimi güverte ve kılavuz kaptan ile birlikte çalışacak personele verilmesini istiyoruz. İstanbul Boğazı dünyanın en zor ve tehlikeli boğazlarından bir tanesidir. İstanbul Boğazı'ndan geçen kılavuzlu gemilerin kazaları sadece geminin teknik arızaları nedeniyle olur. İstanbul Boğaz'ı çıkışında Osman abiyi görevi sırasında şehit verdik, sonra bu haftayı kılavuz kaptanları haftası olarak düzenleyip tüm şehitlerimizi anmak istedik" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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