SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› "Kılavuz kaptanların da sağlığı ve emeği güvence altına alınmalı" - Ekonomi
Denizcilik, Ekonomi

"Kılavuz kaptanların da sağlığı ve emeği güvence altına alınmalı"

Deniz Emniyet Derneği, küresel salgın koronavirüsü ile mücadele halindeyken toplum için çok önemli bir kamu görevini yerine getiren denizcilik sektörü çalışanlarının riskli koşullarda çalıştıklarını belirterek, kılavuz kaptanların da sağlığı ve emeğinin güvence altına alınması gerektiğini bildirdi.

26.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:24

Deniz Emniyet Derneği, küresel salgın koronavirüsü ile mücadele halindeyken toplum için çok önemli bir kamu görevini yerine getiren denizcilik sektörü çalışanlarının riskli koşullarda çalıştıklarını belirterek, kılavuz kaptanların da sağlığı ve emeğinin güvence altına alınması gerektiğini bildirdi.

Deniz Emniyet Derneği, Dünyayı sarsan küresel salgın koronavirüs ve deniz sektörüne etkileri konusunda açıklama yaptı. Dernek olarak, ülkemizin ve dünyanın bu zor günlerinde tüm zorluklara rağmen tüm gayretleriyle hayat kurtaran sağlık personeline minnet ve şükranla alkışladıklarını dile getiren dernek yönetimi, "Devletimizde bu süreçte fiilen çalışan bu insanüstü gayrete ek ödeme ile teşekkürünü dile getirmiştir. Salgınla mücadelenin bir bütün olduğu unutulmamalı sağlık sektörü, belediyeler ve gıda sektörü yanında zorunlu ve kesintisiz hizmet üreten denizcilik sektörünün bu süreçte göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Özellikle limanlarımıza gelen, limanlarımızdan çıkış yapan veya Türk Boğazlarından geçiş yapan gemilere hizmet veren kılavuz kaptanlar ve kılavuzluk destek personeli risk altındadır" ifadelerini kullandı.

"Kılavuz kaptan arkadaşlarımız, tıpkı hastanelerdeki sağlık görevlileri gibi risk altında görev yapmaktadırlar"

Kılavuz kaptanlar, kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatlarında görevli tüm personel ve mürettebat başta olmak üzere gemi acentelerinin; sahil sağlık, deniz polisi ve sahil güvenlik gibi teşkilatlarda görev yapanların koronavirüs tehdidi ile 'evinde kal' kampanyalarının yapıldığı bugünlerde evlerinden uzak, yetersiz emniyet tedbiri ile çoğu yabancı uyruklu insanlarla yakın temas halinde hizmet verdiğinin altını çizilirken, "Deniz Emniyet Derneği olarak salgın bu boyutlara ulaşmadan 5 Şubat'ta yaptığımız açıklamada bu riskle ilgili uyarı yapılmıştır ve tedbirlerin alınması gerekliliği vurgulanmıştır. Limanlarımıza günde 100 gemi geliyor, bu en az 200 gemi hareketi ve bu sayıda kılavuzluk hizmeti verilmesi anlamına gelmektedir. Boğazlarımızda da hem İstanbul hem Çanakkale boğazını düşündüğümüzde günde yaklaşık 120 gemiye kılavuzluk hizmeti verilmektedir. Bu gemilerin karantina kontrolünden geçtiği söylenebilir ancak unutulmasın ki Boğazlarda yapılan bu işlem bir formaliteden ibarettir. Bu işlem esnasında ne gemi personeli ne de gemi sağlıkla ilgili hiçbir kontrole tabi tutulmamakta veya taramadan geçirilmemektedir, sadece beyan alınmaktadır. Bu gemilere çıkan kılavuz kaptan arkadaşlarımız, tıpkı hastanelerdeki sağlık görevlileri gibi risk altında görev yapmaktadırlar. Bu personelin tehdit altında bulunduğu bir gerçektir. Gerekli güvenlik önlemleri alınsa bile bu sektördeki personelin öncelikli ve sıklıkla test yapılması gereken gruba alınmaları gereklidir. Kılavuz kaptanların da sağlığı ve emeği güvence altına alınmalıdır." şeklinde açıklamasında durumun ciddiyetini vurguladı.

"Kılavuz kaptanlar da alkışı ve ek ödemeyi hak etmektedir"

Sağlık personeline yapılan alkış ve ek ödeme uygulamasının çok doğru ve yerinde olduğunu ve toplum olarak da minnettarlığın bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Deniz Emniyet Derneği, çok değerli sağlık personeli kadar kılavuz kaptanlar ve kılavuzluk hizmet personelinin de alkış gibi sosyal desteği ve ek ödemeyi hak ettiğini, kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatlarının bu çağrıyı duyacağını ümit ettiğini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Ekonomi
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi Ekonomi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı Ekonomi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı
Bakan Soylu 'Ters bir şey söyleyeceğim belki' deyip iki bölgeyi uyardı Ekonomi
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Demet Şener Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Falcao Ali Koç Lionel Messi Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Kadın Açıklama
Şu an buradasınız: "Kılavuz kaptanların da sağlığı ve emeği güvence altına alınmalı" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 14:34:00. #1.14#
title