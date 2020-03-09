Kıl testere oyma sanatı Bingöl'de yaşatılıyor
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Kıl testere oyma sanatı Bingöl'de yaşatılıyor

TÜRK tarihinde Türkmenistan'da rastlanan ve İslami motiflerle birleşerek Asya, Avrupa, Afrika'ya yayılan kıl testere oyma sanatına olan ilgi her geçen gün azalıyor.

09.03.2020 09:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:28
Kıl testere oyma sanatı Bingöl'de yaşatılıyor

TÜRK tarihinde Türkmenistan'da rastlanan ve İslami motiflerle birleşerek Asya, Avrupa, Afrika'ya yayılan kıl testere oyma sanatına olan ilgi her geçen gün azalıyor. Bingöl'ün Genç Kaymakamlığı, kadın ve engellilerin hem sosyal hayata kazandırılması hem de kıl testere sanatının yaşatılması amacıyla 'Kıl testere ve ahşap oymacılığı kursu' açtı.

Genç ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında bulunan 'Kıl testere oyma sanatı', hayat buluyor. Genç Kaymakamlığı tarafından mesleğin yaşatılması amacıyla kadın ve engellilerin yer alacağı 'Kıl testere ve ahşap oymacılığı kursu' açıldı. Türk tarihinde Türkmenistan'da rastlanan ve İslami motiflerle birleşerek Asya, Avrupa, Afrika'ya yayılan kıl testere oyma sanatına olan ilgiyi artırmak amacıyla Genç Kaymakamlığı tarafından uygulama geçilen projede ayrıca kadınlar ve engellilere istihdam sağlanması hedefleniyor. Genç İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan kıl testere ve ahşap oymacılığı kursun hocası Gülbahar Sanır, kıl testere ile Allah'ın kelamını işlediklerini ifade ederek, bu kursun kadın ve engellilere önemli bir katkısı olduğunu söyledi. Sanır, "Biz burada öğrencilerimize bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Zaman zaman öğrencilerimiz bu sanatı öğrenmekle beraber, aynı zamanda konsantrasyon olsun birçok el aletlerini burada öğrenip, görme şansları oldu. Kursumuzda 13 kadın çalışmaktadır. Kursiyerlerimiz burada çalışmaktan çok memnun. Bazen mesailerinin bitmesine rağmen yine de çalışma istekleri oluyor. Kadınlara iş kolu sağlamak ve onların maddi kazanç elde etmeleri en büyük temennimiz. Desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz onların desteğiyle varız ve var olmaya da çalışacağız" dedi.


Kaynak: DHA

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