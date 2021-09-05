Kıl tekniği ile kaş uygulamasının merkezi Dalmış Beauty
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Kıl tekniği ile kaş uygulamasının merkezi Dalmış Beauty

Kıl tekniği ile kaş uygulamasının merkezi Dalmış Beauty
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, merkezlerinde uzman ekiplerle kıl tekniği ile kaş uygulaması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, merkezlerinde uzman ekiplerle kıl tekniği ile kaş uygulaması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, yüze ifade katan ve güzelliğini ortaya çıkaran en önemli unsurun kaşlar olduğunu söyledi. Son günlerde pek çok kadının kaş yapısından memnun olmadığı için farklı yöntemler denediğini dile getiren Dalmış, kalıcı etkilere sahip olduğu iddia edilen yöntemlerin kişilere sağlık problemleri oluşturabildiğini dile getirdi. Dalmış, "Üstelik sonuçlar oldukça yapay olabiliyor. Dalmış Beauty doğal görünümden vazgeçmeden kaşların hacimli kaş yapısına sahip olmak isteyenlere, kıl tekniği kaş işleminin en doğru yöntem olarak öneriyor. Kadınların doğuştan gelen ya da sonradan olan fiziksel görünümlerini değiştirebilmeleri artık mümkün. Kaşlar da bunlardan biri ve doğru yöntem ile kaliteli bir merkez seçilmesi halinde sonuç kusursuz bir görünüm oluyor. Dalmış Beauty farkıyla kaşlarda kıl tekniği uygulaması yapılarak, acısız bir şekilde doğal görünümlü kaşlar elde edilebiliyor. Kaşların çıkış yönünde yarı kalıcı olan bir kalem ile yapılan ve üç boyutlu kıl çizimleri olan bu teknikle daha dolgun ve simetrik görünümlü kaşlar ortaya çıkıyor. Üstelik işlem sonrasında herhangi bir reaksiyon vermeyen uygulama, yaklaşık olarak bir sene boyunca kullanılabilir ve memnun kalınmaz ise istenildiği zaman silinebilmektedir. Kıl tekniği gerçek kıl tekniği görünümüne en yakın tekniktir. Kaş yapısının daha kalın ve vurgulu olması için tercih edilen bu yöntem, ancak doğru merkezlerde uygulanması halinde amacına ulaşır. Son yıllarda çığ gibi büyüyen güzellik merkezlerinin bazılarında, yanlış işlem ve steril olmayan ortamlar nedeniyle kadınlar büyük sorunlar yaşayabilmektedir. Oysa Dalmış Beauty kadınların ne istediğini belirlemektedir. Merkezimiz tamamen hijyenik koşullarda ve uzman ekibiyle kıl tekniği işlemini gerçekleştirerek, kadınların istedikleri doğal ve mükemmel görünümlü kaşlara sahip olmasını sağlamaktadır" dedi. - ANKARA

Kıl tekniği ile kaş uygulamasının merkezi Dalmış Beauty
Kıl tekniği ile kaş uygulamasının merkezi Dalmış Beauty

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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