Kıl çadıra çamaşır makinesi girdi, yörük kadınları şaşırdı kaldı

Çamaşır makinesini uzun süre inceleyen yörük kadınlar, "Hayvana, çocuğa biz bakarız. Yemeğe biz bakarız. Çamaşır bulaşık yıkar erken kalkarız. Şimdi en azından çamaşır derdinden kurtulduk" diyerek sevinçlerini dile getirdi

MERSİN - Anadolu'daki bin yıllık konargöçer yaşam tarzını sürdüren Mersin'in Silifke ilçesindeki Sarıkeçili kadınlar kıl çadırda çamaşır makinesiyle tanıştı.

Konar göçer bir hayatları olan ve çadırlarda yaşayan Sarıkeçili yörüklerin en büyük destekçisi olan kadınlar, ailelerinin tüm yükünü çekiyor. Ailenin gündelik ihtiyaçlarının yanı sıra hayvanların sağımı, bakımı, süt, yoğurt tereyağı yapımını üstlenen kadınlar çamaşır makinesi ile tanışmanın heyecanını yaşadı. Çamaşır makinesini uzun süre inceleyen Yörük kadınlar, makinenin çalıştırılması konusunda yetkiliden bilgi aldı.

Kıl çadıra getirilen çamaşır makinesini uzun süre inceleyen Yörük kadınların heyecanları gözlerinden okundu. Hayatlarında ilk defa çamaşır makinesi gören Yörük kadınlar, makinenin hayatlarını kolaylaştıracağını belirttiler.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten televizyon tamircisi Mesut Atlay, "Daha önceden güneş paneli ile ilgili çalışmalarımız vardı. Vatandaşlarımızın çadırlarına gidip gelerek çadırlarında eksiklikleri gördüm. Böyle bir şey düşündüm. Türkiye'de ilk defa 12 volt otomatik çamaşır makinesini akü ile çalıştırıp, su çekimini, su bırakmasını, karıştırmasını hepsi otomatik kendisi yapıyor. Vatandaşların daha kolay çamaşır yıkamasını sağladık. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Hurda olarak çamaşır makinesini alıyoruz, tamiratını gerçekleştirip hurdayı geri dönüşüme kazandırıyoruz" dedi.

Eşinin çamaşır makinesi isteğini kırmadığını kırmayarak çamaşır makinesi aldığını belirten Ramazan Yagal, "Bize de bir kolaylık oldu. Hanımlarımız elle çamaşır yıkamaktan kurtuldu. Elle yıkayınca zor oluyordu. Kazanlarda leğenlerde elle yıkanıyordu. Şimdi hanımlarımız rahatlayacak. Kolaylığı görünce hanım alalım deyince bende aldım. Deneyeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Yörük kadınlardan Kezban Yagal çamaşır makinesinin işlerini kolaylaştıracağını belirterek, "İyimi kötümü bilemedim. Hiçbir zaman televizyon olsun, çamaşır makinesini görmedik. Şimdi gördük. Bizlere çok kolaylık olacağını düşünüyorum. Ilık su kaynatıp kazanda elimizle çamaşır yıkıyorduk. Şimdi işimiz kolaylaşacak. Şimdi çamaşırlarımız güzel bir şekilde yıkanacak. Memnun oldum. Mutluyuz. Yörük kadınları çok zorluk çeker. Hayvana, çocuğa biz bakarız. Yemeğe biz bakarız. Çamaşır bulaşık yıkar erken kalkarız. Şimdi en azından çamaşır derdinden kurtulduk" diye konuştu.

Akdeniz'in sahil ilçelerinde konaklayan, Nisan ve Mayıs aylarında ise havalar ısınınca Karaman ile Konya yakınlarındaki yaylaların yolunu tutan Sarıkeçililer, havaların yavaş yavaş soğuma başlamasıyla dönüş telaşına girdi. Mersin'in Silifke, Erdemli, Anamur ve Aydıncık ilçelerine doğru yola çıkan Yörükler, uzun ve zahmetli yolculuğun ardından kış aylarını geçirecekleri bölgelere ulaşmaya ve çadırlarını kurmaya başladı.