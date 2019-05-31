KİK zirvesinden "İran'a mesaj" çıktı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde düzenlenen olağanüstü Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde İran'a "bölgeyi savaş sürüklememe" çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz başkanlığında gerçekleşen zirvenin kapanış bildirgesinde İran'a yönelik eleştiriler ağırlık kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yönelik son saldırıların akabinde bölgenin tehlikeli ve olağanüstü bir aşamadan geçtiğine dikkat çekilen bildiride, İran'a, "bölgeyi savaşa sürüklememe, bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale etmeme, terör örgütlerini desteklememe ve uluslararası deniz ulaşımını tehdit etmeme" çağrısı yapıldı.

KİK üyesi ülkelerin güvenliğinin birbirinin ayrılmaz parçası olduğunun ve bu ülkelerden herhangi birine yapılacak bir saldırının diğer ülkelere de yapılmış sayılacağının vurgulandığı bildirgede, Husilerin başkent Riyad'daki petrol istasyonlarına yönelik saldırıları ile Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırıları kınandı.

BAE kara sularında geçen haftalarda 4 ticari kargo gemisine yönelik sabotaj eyleminin de kınandığı bildirgede, İran'a komşuluk ilkelerine bağlı kalma, diğer ülkelerin egemenliğine saygı duyma ve bunlara karşı güç ya da tehdit unsurunu kullanmama çağrısında bulunuldu.

"ABD'nin İran'a yönelik atacağı adımları destekleyeceğiz"

Bildiride ayrıca, KİK ülkeleri ile ABD arasında bölgenin güvenlik ve istikrarını tesis edecek ikili anlaşmalar olduğuna işaret edildi ve ABD'nin İran'a yönelik atacağı adımların destekleneceği vurgusu yapıldı.

BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait 4 ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.

Kaynak: AA