KİK Zirvesi'ne Katar, BAE ve Umman liderleri katılmıyor

10.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:18

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayan 40. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Liderler Zirvesi'ne Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Umman liderler düzeyinde bir katılım göstermiyor.

KİK Zirvesi'nin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, zirveye BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid ve Umman Sultanı Kabus bin Said'e vekaleten ise Başbakan Yardımcısı Fehd bin Mahmud Al Said'in katılacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Doha heyetine başkanlık etmesi için Başbakan Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'yi görevlendirdiği kaydedildi.

Körfez krizinde çözüm sinyalleri

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde son dönemde çözüm sinyalleri dikkati çekiyor.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır es-Sabah, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, yakın dönemde Körfez krizine ilişkin istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduklarını, ülkesinin de ara buluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtmişti.

Katar Emiri Al Sani ise 5 Kasım'da, Körfez krizinin çözülmesi için ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu duyurmuştu.

Katar'da gerçekleştirilen 24. Körfez Ulusları Kupası'na Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn milli takımlarının katılması da "Körfez krizinde yumuşamaya gidiliyor" yorumlarını güçlendirmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: AA