KİK ve Mısır'dan Yemenli taraflara Riyad Anlaşması'nın uygulanması çağrısı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Mısır, Yemenli taraflara Riyad Anlaşması'nın uygulanması çağrısında bulundu.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Mısır, Yemenli taraflara Riyad Anlaşması'nın uygulanması çağrısında bulundu.

KİK ve Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyinin (GGK) ülkenin güneyinde özerklik ilan etmesine ilişkin yazılı açıklamalar yayımladı.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, açıklamasında, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yapılan ve ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'deki durumun eski haline dönmesi gerekliliğinin vurgulandığı beyana yanıt verilmesi gerektiğini belirtti.

Hacraf, Yemenliler arasında birlik ve beraberliğin sağlanması, devlet kurumlarının yeniden faaliyete geçmesi ve terörle mücadele adına meşru hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını hızlandırmak için çalışma çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin, Riyad Anlaşması'nın önemine ve anlaşma maddelerinin uygulanmasının hızlandırılmasına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Açıklamada, Mısır'ın, Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'de barış, güvenlik ve istikrarı sağlamak için sarf ettiği çabaları desteklediği kaydedildi.

Güney Geçiş Konseyinin özerklik ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde özerklik ilan etmişti.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sözde Geçiş Konseyinin, güneyin idaresi konusundaki ısrarına ilişkin ilanı, geçen ağustostaki silahlı isyanın devamından başka bir şey değildir." ifadesini kullanmıştı.

Hadrami, söz konusu ilanı, hükümetle GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve reddetme olarak kabul ettiğini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nın elinde bulunuyor.

Riyad Anlaşması

GGK'ye bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı.

Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeni bir anlaşma daha imzalanmıştı.

Kaynak: AA