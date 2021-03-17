KİK toplantısında "İran'la gelecekteki müzakerelerin balistik füze programını kapsaması gerektiği" vurgulandı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Dışişleri Bakanları toplantısında, İran'la gelecekteki müzakerelerin nükleer dosya ve balistik füze programını da kapsaması gerektiği vurgusu yapıldı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Dışişleri Bakanları toplantısında, İran'la gelecekteki müzakerelerin nükleer dosya ve balistik füze programını da kapsaması gerektiği vurgusu yapıldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 147. KİK Dışişleri Bakanları toplantısı sona erdi. Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani başkanlığındaki toplantıda, Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Kuveyt Dışişleri Bakanlarının yanı sıra BAE Devlet Bakanı Halife Şahin el-Mur hazır bulundu.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisini okudu.

Bildiride, 5 Ocak'ta imzalanan ve Körfez krizini sonlandıran El-Ula Anlaşması'nın tüm kararlarının uygulanmasının zaruri olduğu vurgulanırken, İran'la gelecekteki müzakerelerin nükleer dosya ve balistik füze programını da kapsaması gerektiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Yemen kriziyle ilgili güvenliği ve çıkarları için aldığı tüm önlemlerin desteklendiği bildiride, "İran'ın Husilere silah göndermesini kınıyoruz. Yemen krizinin son bulması için meşru çabaları destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca "Husilerin, Yemen'in başkenti Sana'da göçmenlerin bulunduğu gözaltı merkezini hedef alması ve Marib ilinde sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesi" kınandı.

Filistin meselesinin Arap dünyasının en önemli ve başta gelen sorunu olduğuna işaret edilen bildiride, KİK ülkelerinin, 1967 sınırlarına tabi Filistin devletinin kurulması ilkesine bağlı olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Katar'la diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını, sınırlarını ve hava sahalarını Katar'a yeniden açtıklarını ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay