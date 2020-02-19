KİK'ten koronavirüse karşı "sınır geçiş noktalarında sağlık tedbirleri" kararı

19.02.2020 23:24 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:24

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sınır geçiş noktalarında önleyici tedbir kararları aldı.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Konsey üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman sağlık bakanlarının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki KİK Genel Sekreterliği merkezinde olağanüstü toplandığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlemlerin değerlendirildiği toplantıda Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen Uluslararası Sağlık Tüzüklerinin ve Körfez ülkelerinin sınır geçiş noktalarında ortak sağlık prosedürlerinin uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf'ın, "Tüm sağlık bakanlarının bu virüsten korunmak için sarf ettiği yoğun çabalara rağmen mevcut durum olağanüstü bir toplantı düzenlemeyi gerektirdi." ifadelerine yer verildi.

Hacraf ayrıca, toplantıda virüsle mücadele için "ortak tutum, çaba ve koordinasyon" konularının konuşulduğunu, tedbir alınması ve plan yapılması gerektiğine vurgu yapıldığını aktardı.

KİK ülkesi BAE'de koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 9'a yükseldiği açıklanmıştı.

Bu arada Körfez ülkelerine komşu İran'da ise koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti. Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 2 bin 5'e, virüs bulaşan kişi sayısı da 74 bin 185'e çıkmıştı.

Kaynak: AA