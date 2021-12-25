KİK, seçimlerin ertelendiği Libya'da tarafları ulusal çıkarları öncelemeye çağırdı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Libya'daki seçimlerin ertelenmesinden üzüntü duyduğunu belirterek taraflara, ulusal çıkarları önceleme çağrısı yaptı.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak ertelenen seçimlerle ilgili KİK'ten yazılı açıklama geldi.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf açıklamada, Libya'da seçimlerin zamanında yapılamamasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Libyalı taraflara, ulusal çıkarları önceleme ve Libya'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için çalışma çağrısı yapan Hacraf, KİK'in, Libya halkının çıkarları ile ülkenin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılığını vurguladı.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

Tartışmalı seçimler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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