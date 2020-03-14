KİK sağlık bakanları video konferansla Kovid-19'u görüştü Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) sağlık bakanları, bölgeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplantı düzenledi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) sağlık bakanları, bölgeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplantı düzenledi.

Umman haber ajansı ONA'ya göre, KİK üyesi ülkelerin sağlık bakanları, KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf'ın çağrısıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Toplantıya Hacraf'ın yanı sıra Katar da dahil olmak üzere tüm üye ülkelerin sağlık bakanları katıldı. Sağlık bakanları toplantıda Kovid-19'la ilgili son gelişmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek için alınması gereken tedbirleri görüştü.

Kovid-19'in yayılma oranında büyük bir artış yaşanan Körfez ülkelerinde eğitime ara verilmesi, toplantıların yasaklanması ve pek çok ülkeye seyahatin askıya alınması gibi koruma amaçlı tedbirler alındı.

Kaynak: AA