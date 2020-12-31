KİK, Irak ve Lübnan, Aden Havalimanı'nda düzenlenen saldırıyı kınadı
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KİK, Irak ve Lübnan, Aden Havalimanı'nda düzenlenen saldırıyı kınadı

31.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:44
KİK, Irak ve Lübnan, Aden Havalimanı'nda düzenlenen saldırıyı kınadı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Irak ve Lübnan, dün Yemen'in Aden Havalimanı'nda düzenlenen saldırıyı kınadı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Irak ve Lübnan, dün Yemen'in Aden Havalimanı'nda düzenlenen saldırıyı kınadı.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, saldırının "Yemen'in güvenlik ve istikrarını hedef alan bir terör eylemi" olduğunu belirttiği yazılı açıklamasında, uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirmesini ve saldırının arkasındaki güçleri hesaba çekmesini istedi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahaf da yaptığı yazılı açıklamada, "Irak, Aden Havalimanı'nda meydana gelen patlamayı şiddetle kınıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin terörün her türlüsünü reddeden tutumuna vurgu yapan Sahaf, Irak'ın terörle mücadelede uluslararası toplumun yanında durduğunu kaydetti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da saldırıya tepki gösterildi.

Açıklamada, Lübnan'ın "Yemen'e istikrar ve güvenlik getirmeyi, acı dolu günleri bitirmeyi hedefleyen çabaları desteklediği" aktarıldı.

Yemen Dışişleri Bakanı, ICRC'ye taziye mesajı gönderdi

Öte yandan Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Ivad bin Mubarek, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Genel Direktörü Robert Mardini'ye saldırıda hayatını kaybeden çalışanları için taziye mesajı gönderdi.

Bin Mubarek, Yemen hükümeti ve halkı adına ICRC'ye ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Yemen'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda 3 çalışanının öldüğünü, 3 çalışanının da yaralandığını duyurmuştu.

Aden Havalimanı'ndaki saldırı

Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin dün Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana geldi.

Patlamalarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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