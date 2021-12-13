KİK ile Mısır arasında siyasi istişare mekanizması kuruldu

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kahire ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında kurumsal hale getirilen siyasi istişare mekanizması çerçevesinde ilk kez dışişleri bakanları toplantısına katıldı.

KİK'ten yapılan açıklamaya göre, Riyad'da düzenlenen KİK dışişleri bakanları toplantısı, Şukri'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Şukri, yakın koordine ve istişarenin devamı amacıyla yapılan davete katılmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Konuya ilişkin Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır'ın ilk kez siyasi istişare mekanizmasının açılışına katılmasının, KİK ülkeleri ile aralarındaki köklü ilişkileri ve ortak geleceği yansıttığı kaydedildi.

Şukri, basın toplantısında istişare mekanizmasının bölgenin istikrarına katkı sağlayacağını, bakanlar ve üst düzey yetkililerin katılımıyla toplantıların rutin şekilde düzenleneceğini ve tüm sorunların ele alınacağının altını çizdi.

Basın toplantısında konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da Mısır ile Körfez ülkeleri arasındaki koordinasyonun temel bir unsur olduğunu ve bunun yeni bir şey olmadığını ancak bu yapının kurumsal hale getirildiğine dikkati çekti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, 14 Aralık'ta 42. KİK Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri

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