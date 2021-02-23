KİK Genel Sekreteri ve BM Temsilcisi, saldırılarını durdurması için Husilere baskı yapılmasını istiyor

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, uluslararası toplumdan "Yemen'in Marib kentine yönelik saldırılarını durdurması için Husilere baskı yapmasını" talep etti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, uluslararası toplumdan "Yemen'in Marib kentine yönelik saldırılarını durdurması için Husilere baskı yapmasını" talep etti.

KİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Hacraf ve Griffiths, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Genel Sekreterlik ofisinde bir araya geldi.

Yemen krizinde yaşanan son gelişmenin ele alındığı görüşmede Hacraf ve Griffiths, uluslararası toplumdan Husilere Marib'e yönelik saldırılarını durdurması için baskı yapmasını istedi.

Yemen'in desteklenmesi ve ülkede istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların da değerlendirildiği görüşmede, Kızıldeniz'e bir milyon varilden fazla petrol sızdırma riski bulunan Safer petrol tankerinin incelenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Husiler son günlerde Yemen hükümetinin en önemli kalelerinden olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek için yoğun saldırılar düzenliyor.

Griffiths, 18 Şubat'taki BM Güvenlik Konseyi brifinginde, Husilerin Marib saldırılarının durması gerektiğini, özellikle yerinden edilen Yemenlilerin kaldığı kamplara ulaşan çatışmaların milyonlarca sivilin hayatını tehlikeye attığını söylemişti.

Yemen'deki krize son vermek için uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu belirten Griffiths, taraflara ülke genelinde ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Yemen'in Hudeyde kenti açıklarında demirli bulunan Safer petrol tankerinin 2015'ten bu yana bakım görmediği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu