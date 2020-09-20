KİK Genel Sekreteri'nden Katar'a "sürpriz" ziyaret
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KİK Genel Sekreteri'nden Katar'a "sürpriz" ziyaret

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Katar'ın başkenti Doha'ya "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi.

KİK Genel Sekreteri'nden Katar'a
20.09.2020 15:01 | Son Güncelleme: 20.09.2020 15:05

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Katar'ın başkenti Doha'ya "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Doha'yı ziyaret eden KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile bir araya geldi.

Görüşmede KİK'in gidişatına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve ortak öneme sahip meseleler ele alındı.

KİK Genel Sekreteri Hacraf'ın Katar'a gerçekleştirdiği "sürpriz" ziyaretin, Körfez krizinin çözümüne yönelik çabalar çerçevesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır, pazartesi günü yaptığı açıklamada, bazı bölge ülkelerinin Katar'a yönelik ablukalarının bitirilmesi konusunda ilerleme kaydedildiğini ancak Kuveyt'in desteklediği krizi çözme çabalarının henüz bir dönüm noktasına ulaşmadığını söylemişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri, kara, deniz ve hava yolunu kapatmaları ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt, bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Serdar Bıtmez
Serdar Bıtmez
AA Editörü
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