KİK Genel Sekreteri ile ABD'li komutan deniz trafiğinin güvenliğini artırma konusunu görüştü

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT) Komutanı Amiral Charles Cooper ile deniz trafiği ve boğazların güvenliğinin artırılmasının önemini ele aldı.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Hacraf ile aynı zamanda Bahreyn'de konuşlu Beşinci Filo Komutanı Cooper'in telekonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşme sırasında, iki taraf arasındaki ortak iş birliği alanlarının yanı sıra boğazların güvenliğini artırma ve Arap Körfezi bölgesinde deniz trafiğinin özgürlüğünü, güvenliğini ve hareketini sağlamanın öneminin ele alındığı kaydedildi.

KİK'in açıklamasında sözlerine yer verilen Hacraf, deniz güvenliği alanında iş birliğini güçlendirmenin önemini vurguladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, dün hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonuna ait bir askeri yük gemisini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada ise "Husi milisler, Hudeyde açıklarında (BAE bandıralı) Ravabi adlı kargo gemisine silahlı saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verilerek, Husilere söz konusu gemiyi derhal serbest bırakmaları çağrısında bulunulmuştu.

Açıklamada, geminin Suudi Arabistan'ın Sokotra'daki sahra hastanesini işletmesi için gerekli ekipmanları taşıdığı aktarılmıştı.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri

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