KİK Genel Sekreteri Hacraf, BM Temsilcisi Griffiths ile "Yemen krizini" görüştü
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KİK Genel Sekreteri Hacraf, BM Temsilcisi Griffiths ile "Yemen krizini" görüştü

26.01.2021 23:39 | Son Güncelleme: 26.01.2021 23:42
KİK Genel Sekreteri Hacraf, BM Temsilcisi Griffiths ile

Körfez İşbirliğ Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Körfez İşbirliğ Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

KİK'in internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, Hacraf, Ürdün'ün başkenti Amman'da Griffiths ile bir araya geldi.

Yemen krizine dair gelişmelerin ele alındığı görüşmede Hacraf, krizin KİK'in temsil ettiği Körfez girişimi ve uygulama mekanizması ile BM'nin 2216 sayılı kararı ve kapsamlı ulusal diyalog konferansı temelinde siyasi çözüme kavuşturulmasını istediklerini söyledi.

Hacraf ayrıca, KİK'in Riyad Anlaşması ve anlaşma mekanizmasının hızlandırılmasına destek verdiğini ifade etti.

BM'nin Yemen krizini çözme konusundaki çabalarını takdirle karşıladığını kaydeden Hacraf, BM gözetiminde Stockholm Anlaşması kapsamındaki esir takası görüşmelerinden de memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, BM himayesinde esir takası anlaşmasının uygulanması çerçevesinde Ocak 2019, Şubat 2019 ve Şubat 2020'de 3 kez Amman'da bir araya gelmişti.

Son olarak Yemen hükümet yetkilileri ile İran destekli Husiler arasında esir takası kapsamındaki yeni görüşmelerin 24 Ocak'ta Amman'da başladığı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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