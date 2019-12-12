KİK Başkanı Güleç AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

12.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:36

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hamdi Güleç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güleç, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Güleç, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafını tercih ederek, "Geçmişle günümüzü bir arada gösteren mücadelenin fotoğrafı." dedi.

Yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafına oy veren Güleç, bu karede insanla canlılar arasında sevimli bir ilişkinin yakalandığını, kız çocuğunun gülüşündeki samimiyet nedeniyle bu fotoğrafı tercih ettiğini söyledi.

Güleç, spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçerek, "Yaşam mücadeleden ibarettir. Mücadele ettiğiniz zaman kazanma ihtimaliniz vardır. Yeter ki mücadele et kazanabilirsin." diye konuştu.

Kaynak: AA