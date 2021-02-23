KİK, Avrupa Birliğini Husilerin saldırılarını durdurmaya çağırdı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası topluma, Yemen'in doğusundaki Marib iline ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını durdurması için İran'ın desteklediği Husilere baskı yapması çağrısında bulundu.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası topluma, Yemen'in doğusundaki Marib iline ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını durdurması için İran'ın desteklediği Husilere baskı yapması çağrısında bulundu.

KİK'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Genel Sekreter Hacraf, AB ülkelerinin Riyad Büyükelçileriyle görüştü.

Görüşmede KİK'in Yemen'in güvenliği, istikrarı ve meşru hükümetini desteklemeye yönelik çabalarını ele alan Hacraf, tüm taraflardan, siyasi geçişi baltalayacak uygulamalardan uzak durmasını istedi.

Hacraf, AB'yi ve uluslararası toplumu, "barış sürecine katılmaları, Marib'e yönelik saldırıları, sivilleri hedef almayı ve Suudi Arabistan'a füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenledikleri saldırıları durdurmaları için" Husilere baskı yapmaya çağırdı.

Genel Sekreter Hacraf, Yemen halkının insani ihtiyaçlarını temin etmek için uluslararası çabaları seferber etmenin önemini vurguladı.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Şubat'taki BM Güvenlik Konseyi brifinginde, Husilerin Marib saldırılarının durması gerektiğini, özellikle yerinden edilen Yemenlilerin kaldığı kamplara ulaşan çatışmaların milyonlarca sivilin hayatını tehlikeye attığını ifade etmişti.

Yemen'deki krize son vermek için uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu belirten Griffiths, taraflara ülke genelinde ateşkes çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci