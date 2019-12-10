KİHEP kadınlara haklarını öğretiyor

10.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:25

Karabağlar Belediyesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde özellikle kadınlara yönelik projeleriyle de dikkat çekiyor. İlçedeki kadınların toplumsal yaşamın içine katılması ve haklarını öğrenmelerini sağlamak amacıyla uygulamaya konulan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı'ndan (KİHEP) bugüne kadar yüzlerce kişi yararlandı. Program sonunda kadınlar, dünyaya farklı bir gözle bakmanın mutluluğunu yaşıyor.

KİHEP, kadınların, ekonomik, siyasi, örgütlenme, adalete erişim gibi hem kamusal, hem de aile ilişkileri, cinsel, doğurganlık gibi özel alandaki haklarını öğrenip bu haklara sahip çıkmasını hedefliyor. Bu amaçla eğitime katılan kadınlar, ikametlerine yakın duraklardan belediye araçlarıyla KİHEP'in düzenlendiği merkezlere taşınıyor. Burada da uzman eğiticiler kadınlara haklarını öğretiyor.

Karabağlar Belediyesi Kadın Meclisi işbirliğiyle bugüne kadar verilen 24 grup eğitimi sonucunda 440 kadın, KİHEP sertifikası almaya hak kazandı. Halen üç grupta da 38 kadın KİHEP eğitimi almaya devam ediyor.

DÜNYAYA FARKLI BAKIYORLAR

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, KİHEP'in temel amacının kadınların sosyal yaşamda daha fazla yer almasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Karabağlarlı kadınların bu eğitim programına ilgisinin yoğun olduğunu gözlemledik. Kadınlarımız, haklarına sahip çıkmaya gayret ediyor. Eğitim alan kadınlar, dünyaya çok daha farklı baktıklarını anlatıyor. KİHEP onlar için çok önemli bir adım. Biz de bu programı yaygınlaştırmak için çaba harcamaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler