Kiğılı, Yılın En İtibarlı Erkek Giyim Markası ödülünü aldı

İSTANBUL (AA) - Kiğılı, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde erkek giyim kategorisinde "Yılın İtibarlısı" ödülünü kazandı.

Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, sektörlerinde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan paydaşlarının katılım gösterdiği ödül töreni, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı başta olmak üzere özel günler için oluşturduğu iletişim stratejisi ve kampanyaları ile ödüle ulaşan Kiğılı, böylelikle tüm Türkiye tarafından alanının "en itibarlı" markası olduğunu tescilledi.

Törende erkek giyim kategorisinde Yılın İtibarlısı ödülünü Kiğılı markası adına Kiğılı Pazarlama İletişimi Müdürü Ayşem Başhan aldı.

Açıklamada törende yaptığı konuşmaya yer verilen Ayşem Başhan, böylesine önemli bir ödülü kabul etmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Bu kıymetli ödülü çok sevdiğim Kiğılı Ailem, değerli ajanslarımız ve sevgili ekip arkadaşlarım adına alıyorum. BizeYakışan mottosuyla yıl boyunca hayata geçirdiğimiz projelerin, tüketici nezdinde değer görmesi ve Yılın İtibarlı Erkek Giyim Markası ödülüne layık görülmek bizi çok mutlu etti. Bize Yakışan bir ödül aldık." ifadelerini kullandı.