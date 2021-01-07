Kiğılı, pet şişelerden yüzde 100 geri dönüşümlü gömlek üretti
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Kiğılı, pet şişelerden yüzde 100 geri dönüşümlü gömlek üretti

07.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:14
Kiğılı, pet şişelerden yüzde 100 geri dönüşümlü gömlek üretti

Kiğılı, plastik şişelerden kazanılan liflerden geri dönüşümlü gömlek üretti.

Kiğılı, plastik şişelerden kazanılan liflerden geri dönüşümlü gömlek üretti.

Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, insan sağlığı ve refahının, ancak sağlıklı bir doğa ile mümkün olduğu bilinciyle hareket eden Kiğılı, ham madde tüketiminin azalması, atıkların ortadan kalkması, gereksiz enerji tüketiminin engellenmesi ve israfın önüne geçilmesi adına çok önemli bir rol üstlenen "geri dönüşümü" odak noktasına aldı.

Pet şişelerden yüzde 100 geri dönüşümlü gömlek üreten şirket, bundan sonraki koleksiyonlarında da geri dönüşümlü kumaşlardan üretilen ürünlere yer verecek.

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliğine ekolojik-çevresel fayda gözeterek katkı sağlamayı hedefleyen Kiğılı, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünleriyle dünya üzerindeki sorumluluğunu yerine getirirken, sektörün geleceğini şekillendiriyor.

Yaşanılan dünyaya fayda sağlamaya, insan ve çevre sağlığı için daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmaya odaklanan Kiğılı, geri dönüşüme de odaklanıyor. Plastik şişelerden geri dönüşümle kazanılan liflerden üretilmiş kumaşlarla elde edilen "Recycled Gömlek", markanın geri dönüşüme yönelik çalışmalarının önemli bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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