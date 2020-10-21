Kiğılı, Oktay Kaynarca iş birliğiyle "Bize Yakışan" koleksiyonunu tanıttı

Kiğılı, Oktay Kaynarca ile özel iş birliği yaptığı "Bize Yakışan" koleksiyonunu tanıttı.

Kiğılı, Oktay Kaynarca ile özel iş birliği yaptığı "Bize Yakışan" koleksiyonunu tanıttı.

Kiğılı açıklamasına göre, şirket, erkek giyim trendlerinin belirleyicisi olmayı hedeflediği koleksiyonla yeni bir serüvene girdi. Markanın yeni iş birliği kapsamında Oktay Kaynarca, bu serüvende daha önce hiç görülmeyen eğlenceli halleriyle dikkati çekiyor.

Kaynarca'nın farklı hobileri deneyimlediği yeni projede, kendisinin özel olarak seçtiği koleksiyonda yer alan birbirinden farklı kombinler tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Dünya modasındaki trendlerin öne çıktığı koleksiyonda, klasiklerden vazgeçmeyenlerin de beğeneceği parçalar bulunuyor.

Oktay Kaynarca'nın seçtiği koleksiyona Kiğılı mağazaları ve "kigili.com" internet adresinden ulaşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, "Oktay, cesareti, samimiyeti ve güçlü duruşuyla usta bir oyuncu. Bu özelliklerin markamızla bir araya gelmesinden ötürü oldukça mutluyuz. Buradan aldığımız ilhamla 'bize yakışan' bir koleksiyon hazırladık. Türkiye'nin erkek giyim markası olarak, her zaman öncü ve yenilikçi işler yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak