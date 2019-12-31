Haberler » Ekonomi » Kiğılı'nın Karşıyaka Spor Kulübü için hazırladığı ürünler satışa sunulacak - Ekonomi

Kiğılı'nın Karşıyaka Spor Kulübü için hazırladığı ürünler satışa sunulacak

Kiğılı'nın Karşıyaka Spor Kulübü için hazırladığı ürünlerin Ocak sonunda satışa sunulacağı bildirildi.

31.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:18
Kiğılı'nın Karşıyaka Spor Kulübü için hazırladığı ürünler satışa sunulacak

Kiğılı'nın Kulübü için hazırladığı ürünlerin Ocak sonunda satışa sunulacağı bildirildi.

Kiğılı'dan yapılan yazılı açıklamada, Karşıyakalı taraftarların tüm Kiğılı mağazalarından mevcut indirimlere ek olarak yüzde 10 indirim şansına sahip olduğu belirtildi.

Kiğılı tarafından Karşıyaka Spor Kulübü için özel olarak hazırlanan ürünlerin, ocak ayı sonu itibarıyla tüm Karşıyaka Store'larda satışa sunulacağı kaydedildi.

Yapılacak lansmanda taraftarları ve futbolcuları büyük sürprizler beklediği bildirildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler