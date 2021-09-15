SPOR Kiğılı, Makedonya Basketbol Milli Takımı ve Olimpiyat Komitesi'ne sponsor oldu

ÜSKÜP, (DHA) - Yıllardır sporun ve sporcunun gelişmesini destekleyerek sektörde örnek bir duruş sergileyen Türkiye'nin erkek giyim markası Kiğılı, Makedonya Basketbol Milli takımının ve Makedonya Olimpiyat Komitesi'nin sponsorluğunu üstlenerek önemli bir anlaşmaya imza attı.

Makedonya'da yapılan imza töreninde Basketbol Federasyonu Başkanı ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski basketbolcusu Pero Antic ve Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem yer aldı. Makedonya Basketbol Milli takımı ve Olimpiyat Komitesi şıklığını Kiğılı'ya emanet ederken Hilal Suerdem işbirliğinin önemini vurguladı ve balkanlarda da sporu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

HİLAL SUERDEM: MAKEDONYA BASKETBOL MİLLİ TAKIMINA BİR TÜRK MARKASININ SPONSOR OLMASI ÜLKEMİZ VE BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR

Türkiye'nin yanı sıra yurtdışında da takımlara sponsorluk anlamda destek olduklarını ve bu desteklerin artarak devam edeceğini söyleyen Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, "Makedonya bizim kardeş ülkemiz, hem kültürel hem de coğrafi konum olarak yakınlığımız var. Burada olduğumuz için ve bu yakınlığımızı basketbol milli takımının resmi giyim sponsoru olarak pekiştirdiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye'nin en büyük erkek giyim markası olarak güzel bir işbirliğine imza atıyoruz, anlaşmamızın her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Futbol ve basketbol tüm dünyada en çok ilgi gösterilen, en çok izlenen en önemli spor dalı olmasının yanı sıra farklı ülkelerden farklı kültürleri bir araya getiren çok önemli bir yere sahip. Biz de yıllardır sporun ve sporcunun gelişmesi için elimizden gelenin fazlasını yaparak sektörde örnek bir duruş sergiliyoruz. Aynı zamanda bunu bir sosyal sorumluluk görevi olarak görüyoruz. Yalnızca ülkemizde değil global alanda da çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz ve Balkan ülkelerine çok önem veriyoruz. Makedonya ile hem kültürel hem de coğrafi yakınlığımız büyük bir avantaj. Makedonya'nın yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya'da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Makedonya Basketbol Milli Takımına bir Türk markasının sponsor olması ülkemiz ve bizim için büyük gurur. İşbirliğimizin hayırlı olmasını ve Makedonya Basketbol Milli Takımına başarılar diliyorum. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan bir markayız. Ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da takımlarımıza destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Takımlarımızın başarılarını görmek ve bu başarılara katkıda bulunmak mutluluğumuzu ve gururumuzu artırıyor. Tüm oyuncularımıza başarılar diliyor ve başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı'nın Türkiye Futbol Federasyonunda başkanlık, Fenerbahçe'de başkan vekilliği yaparak uzun yıllar spor camiasına katkıda bulunan en önemli kişilerin başında geldiğini hatırlatırken, Abdullah Kiğılı ise uzaktan erişimle videolu bir mesaj yayınlayarak "Makedonya'da olmayı çok arzu ediyordum ancak maalesef burada yer alamadığım için üzgünüm inşallah başka bir zaman mutlaka ziyaretinize geleceğim. Herkese selamlarımı gönderiyorum. Dünyada spora ve sporcuya verdiğimiz destekle öne çıkıyoruz. Kiğılı'nın spora olan desteği biz var oldukça aksamadan devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.