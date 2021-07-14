Kiğılı, Kızılyıldız'a sponsor oldu
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Kiğılı, Kızılyıldız'a sponsor oldu

Kiğılı, Kızılyıldız'a sponsor oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız Kulübü ile Türkiye'nin en önemli erkek giyim markası Kiğılı arasında bir iş birliğine imza atıldı.

Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız Kulübü ile Türkiye'nin en önemli erkek giyim markası Kiğılı arasında bir iş birliğine imza atıldı.

Sırbıstan'ın köklü kulüplerinden 1991 yılı Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu Kızılyıldız ile başkent Belgrad'da düzenlenen imza törenine Türkiye Büyükelçisi Hami Aksoy, Kızılyıldız Futbol Kulübü Başkanı Svetozar Mijailovic ve Kiğılı Ceo'su Hilal Suerdem katıldı. Hilal Suerdem imza töreninde, "İnşallah 1991 yılında Avrupa'nın 1 numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş efsane Kızılyıldız yine eski günlerindeki gibi Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olur. Kızılyıldız'a Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında başarılar diliyorum. Yıllardır spora ve sporcuya yapmış olduğumuz katkılara son 2 yıldır daha çok destek vererek devam ediyoruz. Türkiye ve yurt dışında önemli takımlara sponsorluk yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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