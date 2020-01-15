Kiğılı, geleceği aydınlatmak için ışıkları kapatıyor

15.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:12

Türkiye'nin moda markalarından Kiğılı, "Enerji Tasarrufu Haftası" kapsamında "Geleceği aydınlatmak için, gereksizse söndür!" kampanyasıyla genel merkez ve mağazalarını karartırken, geleceği aydınlatmayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bilinçli enerji tüketiminin önemine dikkati çekmek amacıyla Kiğılı, 14-17 Ocak'ta lojistik merkezi ve genel merkez de dahil olmak üzere tüm Kiğılı noktalarını karartıyor.

Birbirinden başarılı farkındalık çalışmalarına imza atan Kiğılı, bu kez de "Enerji Tasarrufu Haftası" için harekete geçti.

"Geleceği aydınlatmak için gereksizse söndür!" başlığı taşıyan kampanyayla şirket öncelikle, 4 gün boyunca tüm mağazalarındaki enerji kullanımını yüzde 50 azaltacağını açıkladı.

Aynı kapsamda, lojistik merkezindeki aydınlatmalar da 07.30 ile 16.30 saatleri arasında, mağazalarda ise vitrin dışındaki alanlar 10.00-12.00 saatleri arasında bölgesel olarak kapanacak. Kiğılı bünyesinde ayrıca, aktif şekilde kullanılmayan bütün elektrikli ürünler de prizden çıkarılarak, tasarruf sağlanacak.

60 hanenin bir aylık enerji kullanımı kadar tasarruf etme hedefi

Kiğılı'nın doğa ve çevre dostu marka olmasının birçok örneği de bulunuyor. İzmir'in Kınık bölgesinde 5 bin fidanlık bir ormanı doğa ile buluşturan Kiğılı, her ay 15-17 ton kağıt atığı geri dönüşüme kazandırıyor ve yılda yaklaşık 3 bin 468 ağaca hayat veriyor.

Aynı vizyonla başlatılan "Geleceği aydınlatmak için gereksizse söndür!" kampanyasıyla ise 60 hanenin bir aylık enerji kullanımı kadar tasarruf edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA