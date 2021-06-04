Kiğılı'dan yeşil moda anlayışı ile yenilenebilir koleksiyon

Kiğılı, yeşil moda anlayışıyla oluşturduğu rahat giyim kapsül koleksiyonunda yüzde 100 doğal boyar maddeler, doğal ürünler kullanıyor ve üretim sürecinde su kullanımını azaltmak için pamuktan 20 kat daha az su tüketen kenevir lifi esaslı tasarımlar hazırlıyor.

Kiğılı, yeşil moda anlayışıyla oluşturduğu rahat giyim kapsül koleksiyonunda yüzde 100 doğal boyar maddeler, doğal ürünler kullanıyor ve üretim sürecinde su kullanımını azaltmak için pamuktan 20 kat daha az su tüketen kenevir lifi esaslı tasarımlar hazırlıyor.

Kiğılı açıklamasına göre, tekstil endüstrisinde yüksek miktarda sentetik, kimyasal içerikli malzemeler kullanılıyor. Ekolojik döngüye ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan bu maddeler tekstil sektörünün üretim alışkanlıklarında değişikliğe gitmesini zorunlu kılıyor.

Kiğılı rahat giyim kapsül koleksiyonunda yer alan giysilerde, bitkilerin kabuk ve yaprak gibi bölgelerinin özütünden elde edilen, yüzde 100 doğal boyar maddeler kullanılıyor.

Yeşil moda anlayışıyla oluşturulan rahat giyim kapsül koleksiyonunda yer alan tişört, sweatshirt gibi ürünlerin renklendirilmesinde, baskı ve desen tasarımlarında kullanılan doğal boyar maddelerle, çevreci moda akımını destekleyen ürünler ortaya konuyor.

Açıklamada, üretim sırasında kullanılan su miktarını azaltmak için pamuğa göre 20 kat daha az su tüketen kenevir lifi esaslı üst giyim tasarımları ve özgün desen çalışmalarını müşterilerine sunan Kiğılı'nın, ekolojik fayda elde etmenin yanı sıra eko-bilinçlendirme kapsamında çevresel farkındalık oluşturmayı da hedeflediği ifade edildi. Bu kapsamda Kiğılı'nın, üstün performans özellikleri sunan "sorona" esaslı kumaşlardan fonksiyonel özelliği artırılmış farklı tasarımlarla ceket ve takım elbise üretimini hedeflediği aktarıldı.

"Atık dönüşümünde sektöre öncülük ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, toplumsal ve çevresel konularda sorumluluk bilinciyle üretim yaptıklarını kaydederek, "Türkiye'nin erkek giyim markası olarak, erkek modasına yön veren tasarımlarımızın yanı sıra sürdürülebilir üretim için geliştirdiğimiz yöntemlerle de tekstil endüstrisine yeni bir bakış kazandırıyoruz. Çevresel ve ekonomik döngüye destek olmak amacıyla yeşil moda anlayışı ile oluşturduğumuz koleksiyonumuzda yer alan ürünlerle, hem üretim aşamasında doğaya olumsuz etkiyi en aza indiriyor, hem de insan sağlığı için en doğru boya ve kumaşları kullanarak doğal ve benzersiz bir giyim seçeneği sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Firma olarak tekstil sektöründe atık dönüşümüne öncülük etmeyi hedeflediklerini söyleyen Hilal Suerdem, yeşil moda anlayışıyla oluşturulan rahat giyim kapsül koleksiyonunda doğal boyar maddeler kullanmanın yanı sıra, 2021/22 Sonbahar-Kış koleksiyonunda geri dönüşümlü tekstil ürünleri kullanmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Suerdem, "Yaz sezonunda ortaya çıkan örme grubu üretim atıklarını iyi bir atık yönetimi politikasıyla yeniden üretime kazandırmayı amaçlıyoruz. Burada söz konusu atıklar kendi üretim tesislerimizde, üretim sırasında ortaya çıkan atıklar. Bunları yeniden değerlendirip 2021/22 Sonbahar-Kış koleksiyonda mont ürünlerinde dolgu elyafı olarak kullanıyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk