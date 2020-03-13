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KİĞILI GİYİM TİC AŞ, CEO, Ekonomi

Kiğılı'dan koronavirüsle topyekun mücadele önlemi

Tüm dünyada büyük bir endişeye yol açan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kiğılı da gerekli önlemleri teker teker hayata geçiriyor.

13.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:02
Kiğılı'dan koronavirüsle topyekun mücadele önlemi

Tüm dünyada büyük bir endişeye yol açan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kiğılı da gerekli önlemleri teker teker hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışan ve halk sağlığı için bir dizi tedbirler alan Kiğılı, yurt genelindeki tüm mağazalarında uygulamaya aldığı hijyen ve dezenfekte jel uygulamalarının ardından önceki gün de üretim ve genel merkezdeki, tüm araç ve servislerinde detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, Covid-19 virüsüyle mücadelede her bireye ve her kuruluşa büyük bir sorumluluk düştüğünü belirtti.

Suerdem, şunları kaydetti:

"Bütün dünyayı alarma geçiren bu tehlikeye karşı, toplum sağlığı en büyük önceliğimizdir. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini dikkate alarak, 226 mağazamızda dezenfeksiyon ve temizleyici jel uygulamasını zaten hayata geçirmiştik. 25 bin metrekarelik genel müdürlük ve lojistik merkezlerimizde ve tüm çalışan servislerimizde de ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdik. Bunun yanında çalışan sağlığı açısından da gerekli sağlık önlemlerini büyük bir titizlikle almaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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Manşet

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