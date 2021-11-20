Kiğılı'dan kasım ayına özel "Gözü Kara İndirim" kampanyası

Geniş ürün yelpazesi ile rahatlığın ayrıcalığını tüm koleksiyonuna yansıtan Kiğılı, net yüzde 50 indirime ek, 2 ürüne yüzde 15, 3 ve üzeri ürüne yüzde 50 indirim fırsatının sunulduğu Gözü Kara İndirim kampanyasını başlattı.

Kiğılı açıklamasına göre, indirimler, Kiğılı'nın mont, triko, gömlek, yelek, ceket ve pantolon başta olmak üzere geniş ürün yelpazesinde geçerli oluyor.

Sezon ürünleri indirimleri 19-30 Kasım tarihlerinde Kiğılı mağazalarında ve "kigili.com" adreslerinde tüketicilerle buluşurken, "kigili.com" adresinden alınan ürünler, 24 saat içerisinde adrese kargo ücreti olmadan teslim ediliyor.

Ayrıca Gözü Kara İndirim, sadece Kiğılı mağazalarında geçerli olacak özel fiyatlı ürünleriyle de erkeklere özel fırsatlar sağlıyor.

Görüntülü alışveriş uygulaması

Kiğılı mağazalarında bulunan tüm ürünler, "kigili.com" adresinden de satışa sunulurken, tüm modelleri bir arada incelemek ve görmek isteyen müşteriler "Akıllı Alışveriş" uygulaması üzerinden de 7/24 alışveriş yapabiliyor.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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