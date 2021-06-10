Kiğılı'dan Babalar Günü için hediye seçenekleri
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Kiğılı'dan Babalar Günü için hediye seçenekleri

Kiğılı'dan Babalar Günü için hediye seçenekleri
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Kiğılı, Babalar Günü için çeşitli hediye seçenekleri sunuyor.

Kiğılı, Babalar Günü için çeşitli hediye seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon ürünlerinde teknolojiyle tasarımı buluşturan Kiğılı, Babalar Günü'nde, şıklığı ve konforu bir arada yaşatan sayısız hediye seçeneği sunuyor. Terletmeyen, ütü gerektirmeyen nanoteknoloji ile doğal kumaş ferahlığı yaşatan ürünler, her yaştan babaya zengin renk ve model skalasıyla da birçok kombin seçeneği yaratıyor.

Teri dışarı atarak hızlı kuruma özelliğine sahip olan gömlekler; rahatlık ve yumuşaklık hissi yaşatırken, hava geçirgenliğinin yüksek olması sebebiyle serin tutma ve daha fazla nefes alabilme özellikleriyle de dikkati çekiyor.

Leke tutmaz, ütü istemez materyalleri bir arada barındıran organik liflerin kullanıldığı gömlekler konfor sağlıyor.

Kiğılı, yaz aylarının kurtarıcı parçalarını fonksiyonel özelliklerle tasarladı. Yüzde 100 pamuk ipliği ile hazırlanan Flora ve Ice Berg tişörtler, teri emerek kavurucu sıcaklarda bile serin tutuyor. Tişörtler, günlük yaşamın her anında rahatlıkla kullanılabiliyor.

Klasik ve slim fit seçeneklerini barındıran modeller, giyim tarzını sadelik üzerine kuranlar için V yaka düz tişört ve bisiklet yaka düz tişörtler ile sade ve hoş bir görünüm sunuyor.

Daha şık bir rahatlığı tercih edenler için ise polo yaka tasarım tişörtlerden hareketlilik kazandırılmış yaka detaylı tişörtlere kadar geniş bir alternatif sunuluyor. Babalar Günü'nde her tarza uygun modeller, farklı kampanyalar ve hediye setleri Kigili.com'da ziyaretçilerini bekliyor.

Ücretsiz kargo hizmeti

Online mağazaları kigili.com ve abdullahkigili.com adreslerinden 7/24 hizmet vermeye devam eden marka, ürünlerin en kısa sürede ulaşabilmesi için tüm siparişleri 1-2 gün içerisinde kargoya teslim ederek ücretsiz kargo hizmeti sağlıyor.

Bu süreçte online siparişler, şikayet kaydı gibi tüm işlemlerin takip edilmesi ve her türlü sorun için destek.kigili.com.tr adresi 7/24 hizmete sunuluyor.

Çağrı merkezi ekibi evden çalışma modeli ile müşterilere destek olarak onları dinlemeye devam ediyor. Mesai saatleri içerisinde 0850 250 1938 numaralı hattan Kiğılı destek ekibine ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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