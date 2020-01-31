Kiğılı'dan "14 Şubat Sevgililer Günü" kampanyası

31.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:56

Kiğılı, 14 Şubat Sevgililer Günü için hediye alternatiflerini, indirimler eşliğinde müşterileriyle buluşturuyor.

Kiğılı açıklamasına göre, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel koleksiyonla şık görünmek isteyenler ve stil sahibi erkeklere 14 Şubat şıklığı armağan etmek isteyenler Kiğılı'da buluşuyor.



Nefes alan nanoteknolojik, yüzde yüz pamuk kumaşlardan farklı stillerdeki gömleklere, Kiğılı'nın koleksiyonlarını süsleyen kravat ve mendillerden atkı, bere ve eldivenlere kadar sayısız seçeneğe, Kiğılı mağazalarından ve Kigili.com'dan ulaşmak mümkün.

Şık görünmek isteyenler için daha fit ve modern görünüm vadeden Sevgililer Günü özel koleksiyon ve parçaları, yüzlerce farklı seçenek ve renk alternatifini bir arada sunuyor.

Aksesuar tasarımında ise farklı ürünleriyle öne çıkan markanın deri kartlık, cüzdan ve kemer modelleri öne çıkan hediyeler arasında.

Kaynak: AA