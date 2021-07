Kiğılı, Bundesliga'da Wolfsburg futbol takımına kıyafet sponsoru oldu

Erkek giyim markası Kiğılı, Almanya Bundesliga'da geçen sezonu 4. sırada bitirerek şampiyonlar ligine direkt katılacak olan Vfl Wolsfburg'un kıyafet sponsoru oldu.

Erkek giyim markası Kiğılı, Almanya Bundesliga'da geçen sezonu 4. sırada bitirerek şampiyonlar ligine direkt katılacak olan Vfl Wolsfburg'un kıyafet sponsoru oldu.

Wolfburg'taki Volkswagen Arena'da düzenlenen imza törenine Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, Wolfburg kulübü sponsorluk birimi yöneticisi Steffen Grupp, Alman Milli Takımı'nın efsane oyuncusu Pierre Littbarski ve Hannover Muavin Konsolosu Ezgi Ertan Bayram katıldı.

Anlaşma sonrası açıklamalarda bulunan Hilal Suerdem, Bundesliga'da ilk dörde giren bir takıma sponsor olmanın kendileri için keyif verici olduğunu belirterek, "Wolfsburg Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılıyor. Çok güçlü ve teknolojik ileriye dönük hedefleri olan bir takım. Onlar da bizi incelediler. Karşılıklı anlaşma sağladık. Erkek giyiminde Türkiye'de başarılı olmuş, kendi ligimizde sekiz tane takıma sponsor olan Kiğılı markası olarak Wolfsburg bizi tercih etti. Bunu başarabildik." dedi.

Almanya ligindeki sponsorluk sayısını artırmayı düşündüklerini dile getiren Suerdem, "Kiğılı her zaman sporun ve sporseverin yanında oldu. Hem Türk markası anlamında Made in Turkey'den Brand of Turkey'e geçmenin yollarını arıyoruz bu işi büyüterek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Krefeld kentinde bir mağazaları olduğunu kaydeden Suerdem, "Almanya'da hem franchising yapmayı hem de mağazalara girmeyi hedefliyoruz. Avrupa'da Türk markası olmanın keyfini hep beraber yaşayacağız. Almanya en çok önem verdiğimiz ülkelerden biri. Vfl Wolsburg sponsorluğumuzun yanında aynı zamanda FC Köln Futbol Kulübü'nün, DEG Düsseldorfer EG Buz Hokeyi takımının ve KEV Krefeld Pinguine Buz Hokeyi takımının da resmi kıyafet sponsoruyuz. Bu çalışmalarımız Almanya'ya ve bu ülkede açacağımız her mağazaya verdiğimiz önemin göstergesidir. Bundesliga'da mücadele veren bir futbol takımına bir Türk markasının sponsor olması ülkemiz ve bizim için büyük gurur. İş birliğimizin hayırlı olmasını ve Wolsfburg'a yeni sezonda ve şampiyonlar liginde başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Hilal Suerdem, Kigılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı'nın spora olan ilgisini hiç azaltmadan, hatta üstüne koyarak katkı vermeye devam ettiklerine de dikkati çekti.

"Kiğılı ile Şampiyonlar Ligi'nde de beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz"

1990 yılında İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyon olan Alman Milli Takımı'nda forma giyen ve Wolfsburg tanıtım elçisi olan Pierre Littbarski de Kiğılı ile yapılan anlaşmadan mutlu olduklarını belirterek, "Bugün güzel bir anlaşma imzalandı. Yeni bir sezona başlıyoruz Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Kiğılı ile Şampiyonlar Ligi'nde de beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Wolfsburg takımının sponsorluk birimi yöneticisi Steffen Grupp da Kiğılı ile partner olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Kiğılı'nın kalitesini bildiklerini belirten Grupp, "Şampiyonlar Ligi'nde güzel giyinmeli ve görünmeli takımımız. Bunun için Kiğılı'yı seçtik. Gerçekten uzun zaman inceledik. Kalitenin yanında partner olarak da uyum sağladık. Beraber iş birliğine karar verdik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ