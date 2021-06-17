Kiğılı Babalar Günü'nde canlı yayında online satış yapacak
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Kiğılı Babalar Günü'nde canlı yayında online satış yapacak

Kiğılı Babalar Günü'nde canlı yayında online satış yapacak
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Kiğılı, Babalar Günü dolayısıyla 'canlı yayınla online satış' uygulaması Vidyodan üzerinden kampanya gerçekleştirecek.

Kiğılı, Babalar Günü dolayısıyla 'canlı yayınla online satış' uygulaması Vidyodan üzerinden kampanya gerçekleştirecek.

Kığılı'dan yapılan açıklamaya göre, marka, Babalar Günü özel kampanyasında en çok tercih edilen ürünlerini indirimli olarak 'canlı yayınla online satış'a çıkaracak.

Vidyodan uygulamasına yönelik Kiğılı fırsatlarını içeren canlı yayın, Hakan Hatipoğlu'nun sunuculuğunda bu akşam saat: 21.00'de başlayacak.

Hatipoğlu canlı yayında ürünleri tanıtırken, takipçiler uygulama üzerinden anında soru sorup, ürün bilgilerine ulaşılabilecek ve yayından ayrılmadan güvenli şekilde alışveriş yapılabilecek. Alışverişlerde ücretsiz kargo hizmeti ve İstanbul içi ertesi gün teslimat fırsatı da sunulacak.

Kullanıcılar, zengin renk ve model içeren koleksiyonları incelemek ve satın almak için Vidyodan uygulamasını App Store ve Play Store'dan ücretsiz indirebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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Kiğılı Babalar Günü'nde canlı yayında online satış yapacak - Haberler Ekonomi
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